Leipzig

Drei mutmaßliche Diebe sind in der Nacht zum Freitag auf das Gelände des Leipziger BMW-Werks in Plußig-Portitz eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie in den umzäunten und verschlossenen Abstellbereich für Fahrräder ein und manipulierten an mehreren Zweirädern herum, wurden dabei jedoch entdeckt. Beim Versuch zu fliehen wurden ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger von der Werksfeuerwehr gestellt. Die dritte Person entkam.

Den Angaben zufolge waren beide Männer schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den Älteren lag überdies ein Haftbefehl vor, weshalb er ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht wurde.

Von CN