Leipzig

Im Leipziger Osten sind am Montagmorgen zwei Einbrecher dank einer aufmerksamen Anwohnerin gestellt worden. Die beiden Männer waren laut Polizei zuvor gegen 9 Uhr in ein Haus in der Schulze-Delitzsch-Straße eingedrungen, doch kam das Duo nicht weit.

Die Frau konnte den 40- und den 37-Jährigen so genau beschreiben, dass die zwei im nahen Umfeld des Hauses geschnappt wurden. Bei sich hatten sie Koffer von einem früheren Einbruch aus einer Abstellkammer. In ihren Rucksäcken fanden die Beamten gestohlene Werkzeuge und Geldbörsen, die sogleich ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben wurden.

Der 40-Jährige hatte zudem Drogen dabei, sodass die Polizei nun nicht nur wegen des Verdachts auf Diebstahl, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von lcl