Leipzig

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 9.Oktober, in der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig einen Kaffeevollautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Diebe zwischen 7 Uhr und 13 Uhr in ein Geschäft an der Straße ein und entwendeten die Maschine. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot