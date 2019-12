Leipzig

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in einen Kiosk in Plagwitz eingebrochen, in der Nacht zum Sonntag hat es zudem einen weiteren Einbruch in Gohlis gegeben. Nach Informationen der Polizei wurden am frühen Samstagmorgen in der Karl-Heine-Straße gegen 4.40 Uhr die Fenster eines Spätverkaufs mit einer Steinplatte eingeschlagen. Die Täter entwendeten Tabak in mittleren dreistelligem Wert und Bargeld in zweistelliger Höhe.

Eine Nacht später gab es einen weiteren Einbruch auf der Landsbeger Straße in Leipzig-Gohlis. Die Täter versuchten gegen 1.15 Uhr die Scheibe eines Kiosks einzuschlagen. Sie wurden jedoch von Anwohnern bemerkt, welche die Polizei riefen. Die Beamten konnten einen 16-Jährigen in der Nähe des Tatorts stellen, der offenbar an der Tat beteiligt war. Er muss sich nun wegen eines Einbruchsversuchs verantworten.

Von ps