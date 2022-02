Diebe stehlen in Leipzig ein gesichertes Winterfahrzeug

Leipzig

Ein besonders schwerer Diebstahl hat sich in der Nacht zum Dienstag in Neustadt-Neuschönefeld ereignet. In der Dimpfelstraßeentwendeten Unbekannte ein gesichert abgestelltes Winterfahrzeug vom Typ Piaggio Pfau S85 in der Farbe Weiß mit dem amtlichen Kennzeichen L-BF 2900. Am Fahrzeug sind ein Räumschiebeschild und eine Kippmulde mit vollem Streuaufsatz montiert. Auffällig sind rote Reflexionsaufkleber, die am Fahrerhaus und an der Kippmulde angebracht sind. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben und Ermittlungen aufgenommen.

Von Andreas Tappert