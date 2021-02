Diebe versuchen Katalysator zu stehlen und greifen Zeugin an

Leipzig

Bei dem Versuch einen Diebstahl zu melden, ist am Mittwoch eine Frau in Möckern angegriffen worden. Sie hatte laut Polizeiangaben gegen 7 Uhr in der Yorckstraße beobachtet, wie mehrere Unbekannte sich am Auto ihres Sohnes zu schaffen machten.

Als die Täter bemerkten, dass die Zeugin sie beobachtet hatte und einen Anruf tätigte, entrissen sie ihr das Telefon und flüchteten damit. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.

Von anzi