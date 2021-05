Leipzig

Der Polizei wurden am Dienstag mehrere Diebstähle angezeigt, bei denen sich Unbekannte an unverschlossenen Fahrzeugen zu Schaffen gemacht haben. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

In der Packhofstraße im Zentrum-Nord stellte ein 59-Jähriger gegen 10.30 Uhr sein Fahrzeug ab. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus dem Fußraum der Beifahrerseite seine Geldbörse samt zweistelligem Geldbetrag, Führerschein, Personalausweis, Dokumenten und Geldkarte fehlte. In der Zwischenzeit waren schon mehrere Beträge von seinem Konto abgebucht worden.

Diebe schlagen schnell zu

Gegen 14 Uhr wurde einem 37-Jährigen, während er in der Merseburger Straße Pakete auslieferte, der Rucksack aus dem Auto gestohlen. Darin befanden sich unter anderem eine EC-Karte und Dokumente. Eine Stunde später traf es in Großzschocher einen 73-Jährigen. Der Mann hatte in der Dieskaustraße seine Handgelenktasche auf den Beifahrersitz gelegt, nachdem er seine Einkäufe verstaut hatte. Während er den Einkaufswagen zurückbrachte, erbeuteten die Unbekannten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag, mehrere EC- und Kreditkarten, ein Mobiltelefon sowie eine Brille und Medikamente.

Ähnlich erging es am selben Abend einer 51-Jährigen in Sellerhausen-Stünz. Die Frau hatte gegen 19 Uhr in der Geithainer Straße ihre Geldbörse und ihr Handy ebenfalls auf den Beifahrersitz gelegt, um ihre Einkäufe im Kofferraum zu verstauen. Als sie wieder losfahren wollte, stellte sie fest, dass ihre Wertsachen gestohlen wurden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Fahrzeuge unverschlossen stehen zu lassen.

Von anzi