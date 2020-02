Leipzig

Ein Straßenmusiker ist am Dienstagabend in der Leipziger Innenstadt ausgeraubt worden. Der 23-Jährige spielte gegen 21.45 Uhr in der Grimmaischen Straße vor einem ansässigen Modegeschäft Gitarre, wie die Polizei Leipzig meldet. Dann wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und um Kleingeld gebeten. Als der Musiker ablehnte, griff der Unbekannte in den Gitarrenkoffer des Künstlers und nahm Geld heraus. Den Angaben nach verlangte der Geschädigte sein Geld zurück, worauf der Dieb den Musiker mit einer Sprühdose mit unbekanntem Inhalt bedroht habe. Der Straßenmusiker habe den Mann aus Furch mit dem Geld fortgehen lassen.

Der Künstler schätze den Unbekannten auf etwa 27 Jahre. Er sei zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß, mit blondem, lockigem schulterlangen Haar und einem Kinnbart. Er habe eine dunkelgrüne Jacke getragen und sehe verkommen aus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Täter haben, sich bei der Kripo in der Leipziger Dimitroffstraße 1 oder unter 0341 9664 6666 zu melden.

Von LVZ/eb