Diskussion um Überwachung: Leipziger Polizei nutzt vier stationäre Kameras

Es war ein Urteil, das Wellen schlug: Das Verwaltungsgericht Leipzig hatte entschieden, dass das Anfertigen von Bild- und Tonaufnahmen durch eine stationäre Kamera am Connewitzer Kreuz während einer friedlichen Demonstration am 6. April 2019 rechtswidrig gewesen sei. Seither stellen sich viele die Frage, ob der Richterspruch auch Signalwirkung für die anderen Überwachungskameras im Stadtgebiet haben könnte.

Immerhin nutzt die Leipziger Polizei gegenwärtig vier stationäre Videokameras an drei unterschiedlichen Standorten, teilte Behördensprecherin Dorothea Benndorf auf Anfrage der LVZ mit. Neben der genannten Kamera am Connewitzer Kreuz gibt es demnach eine weitere am Vorplatz des Hauptbahnhofs.

Kriminalitätshotspots im Visier

Das Areal gilt seit Jahren als ein Schwerpunkt der hiesigen Drogendealerszene. Bereits 2018 hatte das sächsische Innenministerium analysiert, dass massive Auseinandersetzungen, bei denen es häufig um die Platzverteilung innerhalb der Drogenszene gehe, in dem Bereich jederzeit wahrscheinlich seien. Tatsächlich war es in der Vergangenheit hier mehrfach zu blutigen Konflikten gekommen. Erst am Montagabend war ein 19-Jähriger am Willy-Brand-Platz brutal niedergestochen und lebensbedrohlich verletzt worden. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags, die Hintergründe sind allerdings noch nicht lückenlos aufgeklärt.

Zwei weitere Kameras befinden sich nach Polizeiangaben im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße / Hermann-Liebmann-Straße. Auch bei diesem Gebiet im Leipziger Osten handelt es sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden um einen Kriminalitätshotspot mit Drogenhandel, massiven Körperverletzungen und Raubstraftaten. Nicht umsonst war an der Eisenbahnstraße auch Sachsens erste und bislang einzige Waffenverbotszone eingerichtet worden.

Nutzen der Kameras nicht messbar

Doch welchen Nutzen hat diese polizeiliche Kameratechnik? „Die Videoüberwachung soll primär eine präventive Wirkung erzielen, sie soll der Vorbeugung von Straftaten dienen“, erläuterte Benndorf. „Allerdings ist Prävention nicht messbar, sodass keine valide Aussage getroffen werden kann, wie die Entwicklung der Straftaten und Fallzahlen ohne Videoüberwachung wäre.“

Im Falle einer friedlich verlaufenden Demonstration am 6. April 2019 im Stadtteil Connewitz kollidierte dieser Präventionsgedanke nach Auffassung der Verwaltungsrichter jedoch mit dem Gesetz. Durch das Überwachen per Bild und Ton im Bereich Leopoldstraße/Ecke Wolfgang-Heinze-Straße bis Kochstraße kurz vor Einmündung Scheffelstraße habe die Polizei „rechtswidrig in das Versammlungsrecht der Demonstrationsteilnehmer eingegriffen“, heißt es in dem Urteil. Das Verwaltungsgericht angerufen hatte Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke), welche auch jene Demonstration unter dem Motto „Steigenden Mieten die rote Karte zeigen – Für bezahlbaren Wohnraum für alle – Gemeinsam gegen Mietwahnsinn und Verdrängung!“ angemeldet hatte.

Kurzfristiges Abschalten nicht möglich

Dem Richterspruch zufolge sei es der Polizei „möglich und zumutbar gewesen, für den kurzen Zeitraum des Durchzugs der friedlichen Demonstration die Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen auf den außerhalb des Demonstrationsgeschehens liegenden Bereich des Connewitzer Kreuzes zu beschränken“, hieß es. Allerdings kann die Technik nach Auskunft der Polizei nicht einfach ausgeknipst werden. „Ein kurzfristiges Ab- und wieder Zuschalten der Kameras ist mit der eingesetzten Technik nicht möglich“, erläuterte Benndorf. „Das Wegschwenken und Absenken der Kameras hingegen ist durch das örtlich zuständige Polizeirevier Leipzig-Zentrum beziehungsweise Leipzig-Südost möglich.“

Noch immer offen ist, ob sächsisches Innenministerium (SMI) und Polizei gegen das Kamera-Urteil vorgehen werden und der Fall womöglich vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht landet. Wie berichtet, prüfen die Behörden, ob dagegen Berufung eingelegt wird. Dieser Prozess sei bislang nicht abgeschlossen, hieß es jetzt. Man werde die Berufungsfrist ausschöpfen. Ohnedies sei durch das Verwaltungsgericht allenfalls ein Einzelfall entschieden worden, ohne dass die polizeiliche Praxis der stationären Videografie insgesamt in Frage gestellt wurde, so das SMI gegenüber der LVZ.

Von Frank Döring