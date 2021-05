Leipzig

Neue Details zum vermeintlichen Arzt Dr. Sascha Robert: Der 32-jährige Deutsche, der monatelang in der Leipziger Dieskaustraße 210 praktiziert hat, soll dort mindestens 50 Patienten behandelt haben. So viele Personen sind der Polizei inzwischen jedenfalls bekannt, teilte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Sonntag mit.

„Soweit der Beschuldigte im Rahmen der Behandlungen auch Spritzen verabreicht haben soll, wird gegen ihn auch wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt“, hieß es weiter.

Polizei sucht weitere Patienten des Schwindlers

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte, die von dem falschen Arzt behandelt wurden oder Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter der Rufnummer 0341 96646666 zu melden.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen 32-Jährigen wegen des Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen, Fälschung von Gesundheitszeugnissen, Urkundenfälschung, Betrugs, gefährlicher Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz.

Neben der Praxis in der Dieskaustraße in Großzschocher soll der falsche Doktor auch Telefon- und Onlinesprechstunden betrieben sowie Hausbesuche durchgeführt haben.

Ermittler beschlagnahmen Praxis

Anfang Dezember 2020 war die Praxis auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Die Beamten stellten dabei die gesamte Praxiseinrichtung sowie medizinische Materialen und Behandlungsgeräte sicher. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Geräte mutmaßlich über Internetplattformen bestellt und von dem 32-Jährigen nicht bezahlt worden sind. Die Schadenshöhe liegt Polizeiangaben zufolge derzeit im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Abschlüsse und Titel des vermeintlichen Arztes seien als gefälscht anzusehen.

Mehr zum Thema: So funktionierte die Masche des falschen Arztes Dr. Sascha Robert

Die ganze Angelegenheit war bereits im Oktober vergangenen Jahres ins Rollen gekommen. Damals hatte die Landesdirektion Sachsen darauf aufmerksam gemacht, dass ein vermeintlicher Arzt mit dem Namen Dr. Sascha Robert in Leipzig unzulässig praktizieren soll.

Von K. S.