Drama um getötetes Baby in Leipzig: „Es gab deutliche Warnsignale“

Andreas Meschkat wurde 1963 in Essen geboren, studierte in Trier. Seit 1994 arbeitet er als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht ist er seit 20 Jahren. Zunächst war er seit 1994 in Chemnitz tätig, seit 1998 ist er in Leipzig. Meschkat ist verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Fotografie, Literatur und Musik – dies als Gitarrist bei den Lawriders.