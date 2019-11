Leipzig

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte gleich drei Autos im Leipziger Süden aufgebrochen und ein festeingebautes Navigationssystem sowie Lenkräder gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich laut Polizei zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 11.20 Uhr am Mittwochvormittag.

Aus einem auf der Brandvorwerkstraße abgestellten Auto entwendeten die Diebe das Lenkrad samt Airbag. In der Tieckstraße schlugen die Täter die hintere Dreieckscheibe eines weiteren Autos ein und entwendeten ebenfalls das eingebaute Multifunktionslenkrad. Der dritte Diebstahl ereignete sich in der Dufourstraße. Dort bauten die Diebe ein Navigationssystem aus. Bei den betroffenen Autos handelt es sich um Pkw der Marke BMW. Der genaue Stehl- und Sachschaden steht jeweils noch aus.

Von ebu