Leipzig

Aus bislang ungeklärten Gründen hat am Mittwoch ein Autofahrer in Leipzig die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in zwei weitere Autos gefahren. Der 74-jährige Fahrer fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Merseburger Straße stadteinwärts, als er in Höhe eines Firmengeländes nach links von der Fahrbahn abkam.

Laut Polizei stieß er mit einem entgegenkommenden Mazda und einem VW-Golf zusammen und krachte schließlich gegen ein Bushaltestellenschild. Der 74-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mazda-Fahrerin wurde ambulant versorgt, die Golf-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 12.00 Euro.

Von ebu