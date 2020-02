Drei Brände gelegt: Feuerteufel aus Markranstädt gefasst

Markranstädt/Leipzig

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Markranstädt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Ein Mann steht unter dringendem Verdacht, seit Anfang des Jahres drei Brände in einem Mehrfamilienhauses in der Karlstraße 6 gelegt zu haben. Zuletzt waren bei einem Feuer am 3. Februar zehn Mieter verletzt worden, darunter auch sechs Kinder. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Auch eine Feuerwehrfrau wurde verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Verdächtige bereits am Freitag vergangener Woche festgenommen und einem Ermittlungsrichter am Leipziger Amtsgericht vorgeführt. Zum Alter und der Frage, ob es sich um einen Bewohner des Hauses handelt, machte die Polizei keine Angaben. Gegen den Mann wurde wegen schwerer Brandstiftung, versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung Haftbefehl erlassen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Bewohner mussten per Drehleiter gerettet werden

Die Polizei kam dem mutmaßlichen Feuerteufel im Zuge ihrer Ermittlungen auf die Spur. Neben dem Brand am 3. Februar werden ihm auch Brandstiftungen am 6. und am 31. Januar zur Last gelegt. Dabei wurden eine Mülltonne im Hinterhof sowie ein Pappkarton vor einer Wohnungstür im Erdgeschoss angezündet.

Am Abend des 3. Februar soll der Mann gegen 23 Uhr Feuer gelegt haben. Nach Polizeiangaben breitete sich der Brand sich von einer Abstellkammer auf das Treppenhaus aus. Die Bewohner mussten wegen der starken Rauchentwicklung zum Teil per Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden. Es entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Von nöß