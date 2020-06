Drei Festnahmen nach Angriff auf Syrer in Leipzig-Lindenau

Leipzig

Ein 25 Jahre alter Syrer ist in Leipzig-Altlindenau von vier Männern attackiert, geschlagen und beschimpft worden. Nach Polizeiangaben hatte das Quartett am Dienstagabend ausländerfeindliche und rechtsextreme Parolen gerufen und den 25-Jährigen angepöbelt, als dieser vom Kaufland am Lindenauer Markt kommend in Richtung Demmeringsstraße lief.

Der Syrer wollte die Männer zur Rede stellen und wurde daraufhin durch einen Kopfstoß verletzt. Anschließend schlugen und traten die vier Männer den Angaben zufolge auf den Mann ein und suchten dann das Weite. Ein Zeuge verfolgte die Flüchtenden und alarmierte gegen 19.40 Uhr die Polizei. Die Beamte konnten drei dringend tatverdächtige Deutsche im Alter zwischen 29 und 35 Jahren festnehmen. Die Ermittlungen hat das Staatsschutzdezernat der Kriminalpolizei übernommen, da der Verdacht einer politisch motivierten Straftat besteht.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ/nöß