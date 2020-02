Leipzig

Flammen in einem Batterieladen haben am Freitag einen Großeinsatz der Leipziger Feuerwehr ausgelöst. Drei Feuerwehrleute seien bei dem Einsatz im Leipziger Stadtteil Mockau verletzt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Laut einer Sprecherin der Leitstelle war das Feuer am Nachmittag gegen 15.45 in einem Fachgeschäft für Batterien in der Kieler Straße ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine chemische Reaktion im Lagerraum, die zu einer kleinen Explosion führte.

Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzwagen vor Ort, darunter mehrere Löschzüge und zwei Rettungswagen. Aufgrund der Batterien und der Nähe zu einem Supermarkt wurden besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Eine Frau sei wegen eines Schocks behandelt worden.

Zudem mussten drei verletzte Einsatzkräfte ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Feuerwehrleute habe die Klinik bereits wieder verlassen können, hieß es am Morgen.

