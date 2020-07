Drei Jahre nach rätselhaftem Mord in Leipzig-Plagwitz: Polizei zieht Ermittler ab

Leipzig

Wird das Rätsel um den Mord in der Eduardstraße jemals gelöst? Fast drei Jahre, nachdem der 34-jährige Stefan M. vor seinem Wohnhaus im Leipziger Stadtteil Plagwitz getötet wurde, arbeiten noch drei Polizeibeamte an dem ungeklärten Gewaltverbrechen, teilte die Staatsanwaltschaft auf LVZ-Anfrage mit. Zum Vergleich: In den ersten Monaten nach dem Mord gehörten der Erweiterten Morduntersuchungskommission (Emuk) mit dem Namen „Eduard“ noch 17 Beamte an.

Motiv bleibt unklar

Doch offenbar konnten die Ermittler bisher nicht herausfinden, was genau an jenem 1. Oktober 2017 passierte. Bekannt wurde bislang, dass DHL-Mitarbeiter Stefan M. nach der Arbeit um 22.08 Uhr an der Könneritzstraße/Stieglitzstraße aus einer Straßenbahn der Linie 1 ausgestiegen war. Sieben Minuten später, gegen 22.15 Uhr wurde er von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und mit Stichen am Hals tödlich verletzt.

Der Tatort: Vor dem Wohnhaus in der Eduardstraße 1 traf Stefan M. auf seinen Mörder. Quelle: Kempner

Nach unbestätigten Informationen soll der Täter sogar versucht haben, dem Leipziger die Kehle durchzuschneiden. Auf Nachfrage gab die Staatsanwaltschaft allerdings keinerlei Informationen zur konkreten Auffindesituation und zum Verletzungsbild. Auch zu einem möglichen Motiv für die Bluttat äußern sich die Behörden weiterhin nicht.

1900 Flyer ohne Resonanz

Klar ist: Kripo und Staatsanwaltschaft betrieben in dem Fall einigen Aufwand. Doch weder Fahndungsplakate noch die im Leipziger Westen verteilten 1900 Flyer brachten den erhofften Erfolg. Ebenso wenig sorgte eine ausgesetzte Belohnung in Höhe von 10 000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Täters.

„Im Zuge der umfassenden Ermittlungen gab es rund 80 Hinweise, die jedoch nicht im Zusammenhang mit den Flyern und der Belohnung standen“, berichtete Staatsanwältin Vanessa Fink. „Auf die Flyer hin gab es tatsächlich keine weiteren Hinweise.“ Auch Zeugenaussagen sorgten nicht für einen Durchbruch bei den Ermittlungen. So fahndeten die Behörden öffentlich mit Fotos nach jenen 14 Fahrgästen, welche kurz vor dem Mord gemeinsam mit Stefan M. aus der Straßenbahn ausgestiegen waren. Das war eingedenk der hohen Hürden zum Schutz von Persönlichkeitsrechten durchaus ein ungewöhnlicher Schritt.

Interna aus Mordermittlung ausgeplaudert

Auch nach Teilnehmern von Veranstaltungen in der Nähe des Tatortes suchten die Ermittler. Denn womöglich hatten sie etwas Ungewöhnliches, wie beispielsweise eine lautstarke oder gar körperliche Auseinandersetzung beobachtet. Ausgeleuchtet wurde ferner das Lebensumfeld des Opfers, sein Freundes- und Bekanntenkreis sowie die Arbeitsstelle. „Es wurden inzwischen etwa 1800 Zeugenvernehmungen durchgeführt“, berichtet Staatsanwältin Fink. „Weitere Angaben sind momentan nicht möglich, um die weiterhin laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.“

Einige Details waren lediglich im Zuge eines anderen Strafverfahrens bekannt geworden. So steht demnächst eine 29-jährige Polizeibeamtin vor Gericht, weil sie Interna aus den Mordermittlungen ausgeplaudert haben soll – etwa, dass Stefan M. und seine Freundin zehn Jahre miteinander liiert gewesen seien und beide bei DHL gearbeitet hätten. Und: Bei der Spurensuche sei ein Polizeihund zunächst in die falsche Richtung gelaufen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Beamtin daher vor, das Dienstgeheimnis und die besondere Geheimhaltungspflicht verletzt zu haben.

Aufklärungsquote hoch

Der Mord an Stefan M. war nach einer Statistik des Landeskriminalamtes im Jahr 2017 eines von 25 erfassten Tötungsdelikten in der Stadt. 23 dieser Fälle wurden mittlerweile aufgeklärt. Ohnehin ist in Leipzig die Quote der gelösten Mord- und Totschlagsfälle zuverlässig hoch. Seit 2015 klärte die Kripo mit einer Ausnahme (2016: 84,6 Prozent) jeweils mehr als 90 Prozent dieser Gewaltverbrechen auf, 2018 wurde sogar jeder Fall gelöst.

Von Frank Döring