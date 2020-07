Drei Jugendliche bei Leipziger Arena bedroht und ausgeraubt

Leipzig

Drei Jugendliche sind am Montag in der Nähe der Leipziger Arena ausgeraubt worden. Laut Polizei waren die drei Freunde gegen 15.40 Uhr in Richtung Stadion unterwegs, als sie von fünf Unbekannten angesprochen wurden.

Drei aus der Gruppe drohten den Jugendlichen mit Schlägen und verlangten ihre Wertgegenstände. Einer der drei Freunde gab daraufhin seine Bauchtasche mit Handy, Portemonnaie und Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Täter zwischen 14 und 18 Jahren alt

Später beschrieben die drei Opfer die unbekannten Männer wie folgt: Der Erste ist zwischen 1,40 Meter und 1,50 Meter groß und zwischen 14 und 16 Jahre alt. Seine schwarzen Haare waren an den Seiten ausrasiert. Er wurde als „südländisch“ beschrieben, ebenso wie sein Komplize. Dieser ist 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und von sportlicher, trainierter Gestalt. Sein Alter schätzen die Opfer auf 16 bis 18 Jahre. Die Haare waren kurz geschnitten. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er ein eng anliegendes T-Shirt.

Der Dritte ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und korpulent. Er ist schätzungsweise zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er hat schwarze, lockige Haare und einen dunklen Teint. Während der Tat trug er ein weißes T-Shirt mit schwarzer Schrift.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, soll sich melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

