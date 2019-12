Leipzig

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in drei Keller in den Leipziger Stadtteilen Eutritzsch und Anger-Crottendorf eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände entwendet. Nach Informationen der Polizei Leipzig hat sich ein unbekannter Täter in der Geibelstraße zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und fünf Kellerboxen aufgebrochen. Er entwendete ein Mountainbike sowie Teile einer Ski-Ausrüstung. Der Wert der Gegenstände liegt im unteren vierstelligen Bereich. Außerdem verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Ebenfalls in Eutritzsch brach ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der Wittenberger Straße in drei Kellerabteile ein. Der Täter stahl zwei Fahrräder im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe. Die Höhe des Sachschadens soll etwa 5000 Euro betragen.

In Anger-Crottendorf stieg ein Einbrecher in ein Haus in der Stünzer Straße ein, öffnete eine Kellerbox und nahm ein Fahrrad und einen Rucksack mit. Auch hier entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

