Drei Personen bei Raub in Leipzig verletzt

Leipzig

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte eine Gruppe von drei Personen am Kanal in Lindenau mit Reizgas angegriffen und bestohlen. Die beiden Männer und eine Frau hatten gegen 1.30 Uhr am Kanal in der Gießerstraße gesessen, als zwei junge Männer dazukamen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Unbekannten unter der Unterführung einer Brücke zunächst ein Graffito angebracht.

In einem anfänglich lockeren Gespräch mit einem Mann aus der Freundesgruppe warf der Unbekannte ihm Diebstahl vor. Als dieser den Vorwurf abstritt, richtete der Sprayer gegen ihn und seine Freunde ein Reizgas. Nachdem der Tatverdächtige und sein Begleiter fliehen konnten, stellte die Frau aus der Gruppe fest, dass ihr Rucksack fehlte.

Anzeige

Der Angreifer wurde von der Gruppe auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er ist circa 1,75 Meter groß und athletisch gebaut, hat kurze, dunkelbraune Haare, spricht akzentfrei deutsch und trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und weiße eine Jacke.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter Telefon (0341) 966 4 6666 entgegen.

Von ebu