Leipzig

In der Nacht zu Mittwoch gegen 2.30 Uhr kollidierte auf der Karl-Liebknecht-Straße ein 40-jähriger Radler mit einer 37-Jährigen. Die Frau lief in Höhe der Haltestelle Kurt-Eisner-Straße durch Autos vom Geh- auf den Radweg, ohne den Radfahrer zu beachten. Der Mann wurde durch den Sturz schwer am Kopf verletzt. Eine 27-Jährige leistete bis zum Eintreffen des Notarztes erste Hilfe. Der schwer verletzte Radfahrer musste auf der Intensivstation behandelt werden. Laut Polizei war die mutmaßliche Unfallverursacherin betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Am Vormittag gegen 11.45 Uhr ist in Leipzig-Lößnig ein 60-jähriger Radfahrer von einem Kleintransporter angefahren worden. Der Radler war auf der vorfahrtsberechtigten Liechtensteinstraße unterwegs, als er von dem aus der Karl-Jungbluth-Straße abbiegenden Wagen erfasst wurde. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Zur Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr lief eine spielende Elfjährige vom Gehweg auf die Otto-Schill-Straße im Leipziger Zentrum. Das Mädchen rannte dabei zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch und mit einem Radfahrer zusammen. Beide kamen zu Fall.

Die Elfjährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Kinderkrankenhaus. Der 37-jährige Radfahrer wurde hingegen schwer verletzt und musste stationär behandelt werden.

Von joka