Leipzig

. In Leipzig haben Unbekannte drei Autos gestohlen. Zwei Fahrzeuge wurden bereits am Mittwoch gestohlen gemeldet. Ein weiteres wurde in der Nacht zu Donnerstag geklaut. Laut Polizei handelt es sich in allen drei Fällen um Fahrzeuge der Marke Toyota. Ein weißer Yaris Hybrid mit schwarzem Dach wurde zwischen 12 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag in der Menckestraße in Leipzig-Gohlis entwendet. Die Halterin hatte den Wagen abgeschlossen vor dem Haus abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Nur wenige Kilometer weiter auf der Bucksdorffstraße in Möckern wurde ein schwarzer Toyota Avensis in der Nacht auf Donnerstag gestohlen. Der Wert wird auf 16.000 Euro geschätzt. Zwei Straßen weiter, auf der Voltairstraße in Möckern, wurde in derselben Nacht ein 14.000 Euro teurer, grauer Toyota Auris Hybrid entwendet. Zwischen den gestohlenen Autos besteht möglicherweise ein Zusammenhang. In allen Fällen hat die Sonderkommission „Kfz“ die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Vorfälle geben können werden gebeten sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von ebu