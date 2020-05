Leipzig

Gleich drei Unfälle haben am Dienstag zu Behinderungen im Berufsverkehr auf der A14 nördlich von Leipzig geführt. Laut Polizei kam es am Morgen aus zunächst unklarer Ursache zu einem ersten Unfall in Richtung Magdeburg, woraufhin sich ein Stau bildete.

Wenig später kam es zu zwei Auffahrunfällen am Stauende, bei denen zwei Lastwagen und ein Pkw beteiligt waren. Genauere Angaben zu den Hintergründen oder zu möglichen Verletzten konnten zunächst nicht gemacht werden.

Von RND/dpa