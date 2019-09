Leipzig

Auf der Autobahn 14 bei Leipzig hat es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr einen Unfall mit drei Verletzten gegeben. Wie die Polizei am Abend auf Nachfrage mitteilte, kollidierte auf der Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Mitte in Fahrtrichtung Dresden ein Lkw mit zwei Autos. Dabei wurden drei Personen verletzt. Der Lkw war mit etlichen Paketen Akkus beladen. Wie es zu dem Unfall kam, war am Abend noch nicht bekannt. Die Polizei musste die Autobahn zeitweise sperren.

Von ebu