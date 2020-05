Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall im Leipziger Zentrum sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dabei eine 71 Jahre alte Frau gegen 15.30 Uhr in der Berliner Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Wagen eines 38-Jährigen auf. Die drei Insassen des Wagens, neben dem Fahrer noch eine 31 Jahre alte Frau und ein etwa ein Jahr altes Kind, wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Gegen die 71-Jährige hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von joka