Drei Verletzte nach Unfall auf A14 östlich von Leipzig

Leipzig

Bei einem Unfall auf der A14 sind am Freitagvormittag drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren gegen 11 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge in die Karambolage zwischen den Anschlussstellen Kleinpösna und Leipzig-Ost involviert. Zum Unfallhergang konnten am Nachmittag noch keine genauen Angaben gemacht werden, auch zu den Verletzten lagen der Pressestelle noch keine weiteren Details vor.

Die A14 musste im betreffenden Abschnitt zum Zwecke der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Von CN