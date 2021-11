Leipzig

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Donnerstagabend drei Personen zum Teil schwer verletzt. Ein Skodafahrer war gegen 19.45 Uhr auf der Händelstraße in Holzhausen unterwegs in Richtung Liebertwolkwitz. Bei dem Versuch, kurz vorm Ortseingang von Liebertwolkwitz ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen, geriet der Skoda beim Wiedereinordnen ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw Mitsubishi zusammen.

Zwei Schwerverletzte in der Notaufnahme

In beiden Fahrzeugen wurden drei der Insassen durch den heftigen Zusammenstoß verletzt, zwei von ihnen wurden im kritischen Zustand in Kliniken gebracht. Über ihr Alter und weitere Details zum Gesundheitszustand und zur Herkunft konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Händelstraße musste zur Bergung der Verletzten und zur Räumung der Unfallstelle – dazu gehörte auch die Bindung ausgelaufener Betriebsmittel – für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Kameraden der Feuerwehr im Einsatz.

Von wim