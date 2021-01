Leipzig

Drei Menschen sind am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Leipzig leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Auto eines 71-jährigen Fahrers nach einer Kollision mit einem parkenden PKW auf der Karl-Tauchnitz-Straße umgekippt. Warum der Mann zuvor zu weit nach rechts fuhr und daraufhin mit dem abgestellten Auto zusammenstieß, sei noch unklar. Das geparkte Fahrzeug hatte sich demnach durch den Aufprall in einen weiteren PKW geschoben.

Beim Umkippen des Unfallwagens sind Polizeiangaben zufolge alle drei Insassen verletzt und ein weiteres parkendes Auto beschädigt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. Die Verkehrspolizei ermittele nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von liko