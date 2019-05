Leipzig

Für drei junge Männer hat ein Einbruchsversuch kein gutes Ende genommen: Wie die Polizei mitteilte, wollten die Leipziger im Alter von 16, 19 und 20 Jahren am Donnerstag gegen 2.45 Uhr eine Tür zu einem Geschäft in der Demmeringstraße aufbrechen. Bei ihrem Vorhaben wurden sie allerdings von einer Anwohnerin bemerkt.

Die Polizei war kurz darauf vor Ort. Die Täter versuchten sich hinter parkenden Autos zu verstecken, wurden aber von den Beamten vorläufig festgenommen. Der 20-Jährige führte einen Nothammer mit sich, der sichergestellt wurde. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass die Männer bereits polizeibekannt und der Jüngste zur Fahndung als Vermisster ausgeschrieben war. Derzeit laufen noch mehrere Verfahren wegen Diebstahlsdelikten, in denen die drei in den letzten Monaten gemeinsam gehandelt haben sollen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Männer in Polizeigewahrsam genommen und am gleichen Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Gegen alle drei Täter wurden Haftbefehle erlassen. Die Leipziger wurden in die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitlingen gebracht.

Von fbu