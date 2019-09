Leipzig

Ein drei Jahre altes Mädchen ist am Freitag gegen 15.30 Uhr vom Balkon der elterlichen Wohnung in der Heiterblickallee in Leipzig-Paunsdorf gefallen. Wie die Polizei auf eine Anfrage der LVZ mitteilt, räumten die Eltern in der Küche Einkäufe aus, während sich das Kind im Wohnzimmer aufhielt. Durch ein Fenster gelangte die Dreijährige auf den Balkon – trotz eines am Rahmen befestigten Fliegengitters.

Dort rückte sie einen Stuhl an die Brüstung, beugte sich darüber und fiel schließlich vom Balkon. Drei Stockwerke stürzte das Mädchen in die Tiefe. Dabei verletzte sie sich, nach jetzigem Stand, dennoch kaum. Laut Polizei wurde ihr Sturz von einem Busch aufgefangen, sodass zunächst nur Kratzer am Rücken und den Beinen festgestellt wurden. Um sicherzugehen, wurde das Mädchen zur Beobachtung in einem Krankenhaus gebracht.

Von hgw