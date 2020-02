Leipzig

Eine 72 Jahre alte Frau ist im Leipziger Stadtteil Grünau das Opfer eines ungewöhnlichen Trickbetrugs geworden. Nach Angaben der Polizei klingelte am Montagmittag gegen 12 Uhr eine unbekannte Täterin an der Haustür der Mieterin in der Breisgaustraße. Sie habe ihr Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt. Dabei machte sie der Seniorin klar, dass sie deren Geld „heiligen“ wolle.

Bargeld im Geschirrtuch

Die Leipzigerin glaubte die Geschichte und wickelte Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe in ein Geschirrtuch ein. Anschließend überreichte sie die Scheine an die Betrügerin. Diese sprach nun ein Gebet und reichte das Tuch anschließend an die 72-Jährige zurück. Was das Opfer zunächst nicht bemerkte: Die Täterin hatte in der Zwischenzeit die Geldscheine gegen Zeitungsschnipsel ausgetauscht.

Zweifel kommen zu spät

Obwohl die Frau aus Grünau das Geschirrtuch zehn Tage lang nicht öffnen sollte, kamen ihr offenbar doch Zweifel. Sie schaute nach und bemerkte dabei, dass sie reingelegt worden war. Da war die Betrügerin allerdings schon über alle Berge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von mro