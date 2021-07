Leipzig

Die Leipziger Bundespolizei hat am Mittwoch bei einer Schwerpunktkontrolle am Hauptbahnhof zwei Verdächtige einer gewalttätigen Auseinandersetzung gefasst. Einer der Männer soll einem 47-Jährigen am Schwanenteich mit einem Messer ins Bein gestochen haben, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Verletzte wurde ärztlich behandelt.

Außerdem stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, drei Körperverletzungen und zwei Diebstähle fest. Zudem erzielten sie zehn Fahndungstreffer, hieß es. Erst vergangene Woche hatte die Bundespolizei bei einem Großeinsatz rund um den Hauptbahnhof durchgeführt.

Generell komme es in der Gegend zwar häufiger zu Straftaten, sagte ein Sprecher der Polizei. Das gelte vor allem für die Bereiche Drogen- und Beschaffungskriminalität. Eine erhöhte Gefahr seit der vor gut vier Wochen stattgefundenen Vergewaltigung gebe es derzeit nicht, da es sich um eine einzelne Tat handele. Momentan prüfen die Ermittlerteams erste Hinweise zu dem Fall.

