Drogen nach Leipzig geschmuggelt: Mehr als vier Jahre Haft für 51-Jährigen

Leipzig

Er packte gegen Komplizen bereitwillig aus und muss nun doch für mehrere Jahre hinter Gitter: Ein mutmaßlicher Drogenkurier aus Holland ist vom Landgericht Leipzig zu vier Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Allerdings will er die Entscheidung nicht hinnehmen.

Die Richter sahen die Anklagevorwürfe als erwiesen an und lasteten Michael L. (51) aus Eindhoven Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 16 Fällen an. Laut Staatsanwaltschaft schmuggelte der alleinerziehende Vater aus Holland seit Anfang 2019 größere Drogenmengen nach Ostdeutschland. Sein ebenfalls in den Niederlanden lebender Auftraggeber Abdessamad H. soll in 14 Fällen jeweils fünf Kilogramm Haschisch und Marihuana an den Leipziger Dragan V. verkauft haben, einmal ebenfalls fünf Kilogramm Cannabis an einen bisher unbekannten Mittäter in Magdeburg.

Festnahme bei Deal in Probstheida

Beim letzten Rauschgiftgeschäft am Abend des 13. April wurden Michael L. und Dragan V. in Leipzig Probstheida festgenommen. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes stellten bei diesem Zugriff zehn Kilogramm Crystal-Meth, mehr als 10.300 Ecstasy-Tabletten sowie knapp 15.000 Euro sicher.

Zum Prozessauftakt Mitte November legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. Da behauptete er, von der Mafia zu den Kurierfahrten gezwungen worden zu sein. Nachdem er dahintergekommen war, dass Untermieter von ihm im großen Stil Cannabis anbauen, habe er die Wasserversorgung gekappt. Die Dealer hätten daraufhin von ihm 60.000 Euro für Ernteausfälle verlangt, diese Schulden sollte er mit den Schmuggeltouren abbauen. Pro Fahrt bekam er nach eigenen Angaben 400 Euro, wovon er auch Fahrt- und einige Übernachtungskosten bezahlen musste.

Fünf Jahre Haft wollte am Ende die Staatsanwaltschaft für den Holländer. Die 5. Strafkammer blieb etwas unter dieser Forderung und schickte Michael L. für vier Jahre und einen Monat hinter Gitter. Das ist allerdings noch nicht das Ende des Verfahrens: Verteidiger Andreas Meschkat, der auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung plädiert hatte, legte Haftbeschwerde ein und ging gegen das Urteil in Revision.

Von Frank Döring