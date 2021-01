Leipzig

Nachdem ein 21-Jähriger direkt unter einer Videokamera am Leipziger Hauptbahnhof Drogen verkaufte, ist er am Dienstag festgenommen worden. Nach Angaben der Bundespolizei konnten die Beamten dabei per Video verfolgen, wie der junge Mann zwei weiteren Männern die Betäubungsmittel übergab. Gegen alle Drei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Einsatz war Teil einer großangelegten Kontrolle von Bundespolizei und Beamten der Polizeidirektion Leipzig. Dabei kontrollierte die sogenannte gemeinsame Ermittlungsgruppe Bahnhof-Zentrum am Nachmittag und frühen Abend den Bereich in und um den Leipziger Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei in Leipzig mitteilte. Dabei standen insbesondere Kontrollen der Corona-Regeln und die Suche nach Menschen, die sich ohne Erlaubnis im Land aufhalten im Vordergrund. Die Beamten waren dazu nicht nur im Bereich des Bahnhofs unterwegs, auch Züge im Umland wurden bestreift. Laut Bundespolizei mussten im Rahmen dessen wiederholt Fahrgäste auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen werden. Die überwiegende Zahl der Menschen habe sich allerdings an die Regeln gehalten.

Zwei Männer, die ohne Maske unterwegs waren, wurden von den Beamten kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatten der 19-jährige Vietnamese und der 21-jährige Marokkaner keine gültige Aufenthaltserlaubnis. Gegen beide wurden Verfahren wegen unerlaubten Aufenthalts und wegen Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutzverordnung eingeleitet.

