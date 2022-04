Drogenhandel im großen Stil in Dresden und Leipzig 

Dresden

Im großen Stil sollen eine Frau und ein Mann in Dresden und Leipzig Drogen verkauft haben. Gegen die 41-Jährige und den 33-Jährigen sei Anklage erhoben worden, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Frau wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in 24 Fällen, dem Mann in zehn Fällen vorgeworfen.

Das Landgericht Dresden muss über die Zulassung der Klage noch entscheiden. Die wegen Drogendelikten vorbestrafte, unter Bewährung stehende 41-Jährige war in Spanien festgenommen worden. Seit Ende Oktober ist sie in Deutschland in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige wurde wenige Tage später in Deutschland festgenommen.

Von RND/dpa