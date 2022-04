Leipzig/Bielefeld

Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist am Mittwoch der Leipziger Kriminalpolizei gelungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten zuvor im Rahmen eines laufenden Verfahrens Erkenntnisse zu einer geplanten Drogen-Kurierfahrt gewonnen werden. Demnach sollten in Bielefeld von mehreren Verdächtigen Drogen erworben werden, um sie später in Leipzig gewinnbringend zu verkaufen.

Durch das Ermittlungswissen konnte die Übergabe der Betäubungsmittel zunächst beobachtet und somit der sofortige Zugriff durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen durchgeführt werden. In dessen Zuge nahmen die Beamten drei Personen vorläufig fest: einen 26-Jährigen, einen 29-Jährigen sowie eine 23-Jährige. Außerdem stellten die Ermittler fünf Kilogramm Crystal Meth sicher. Durchsuchungen in Leipzig brachten in der Folge weitere Betäubungsmittel in größeren Mengen ans Licht.

Gegen die drei Beschuldigten hat ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig Haftbefehle erlassen. Der 29-Jährige muss sich wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Gegen die beiden anderen Festgenommenen wird wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Von anzi