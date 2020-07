Leipzig

Ein Polizeieinsatz hat am Freitagmorgen für Aufregung im Leipziger Stadtteil Connewitz gesorgt. Im Bereich Hildebrandstraße/Dölitzer Straße waren seit 7 Uhr mehrere Einsatzfahrzeuge der Beamten zu sehen. „Es handelt sich um eine Durchsuchung in einer Wohnung wegen einfacherer Kriminalität“, sagte Polizeisprecher Philipp Jurke auf Anfragen. Im Kern gehe es um Drogenhandel. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Anspielung auf Verfassungsschutz

Bei Twitter gab es am Morgen vor allem Nachfragen, was hinter dem Polizeieinsatz stehe. „Ich sag mal so: Bei der Erhebung und Speicherung von Daten linker Abgeordneter wären sich #Geheimdienst und Innenministerium wohl einig. #Sachsen „# Verfassungsschutz“, erklärte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) in Anspielung auf den Konflikt zwischen Innenminister Roland Wöller ( CDU) und dem gerade versetzten Chef des Sächsischen Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath.

Anzeige

In Connewitz wurde auch Befürchtungen laut, nach der Razzia am 10. Juni im Viertel wegen eines Überfalls auf Neonazis im vergangenen Februar, könnte nun die zweite Auflage folgen. Das bestätigte Jurke nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Matthias Roth