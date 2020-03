Durchsuchung in Leipzig nach Drohung gegen Journalistin auf Indymedia-Demo

Leipzig

Spezialkräfte der Landeskriminalamtes ( LKA) haben am Mittwoch in Leipzig die Wohnung eines 36-Jährigen durchsucht. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, werde dem jungen Mann vorgeworfen, auf einer Demonstration am 25. Januar in der Messestadt eine Journalistin bedroht und einen Kameramann umgestoßen zu haben.

Bei den Durchsuchung im Stadtteil Plagwitz seien Beweismittel sicherstellt worden, „welche im Zusammenhang mit der Tatbegehung stehen“, teilte das LKA mit. Der Beschuldigte müsse sich nun wegen des Verdachts der Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Angriff erfolgte auf Pressefreiheit-Demo

Nach Ermittlungen der Behörden soll der 36-Jährige am Rand einer Demonstration unter dem Motto „Gemeinsam gegen das Verbot der Plattform linksunten.indymedia: Gemeint sind wir alle. Gemeint ist die Pressefreiheit" ein Journalistin, die Bildaufnahmen des Protestzuges machen wollte, beroht haben. Der Verdächtige soll sinngemäß geäußert haben, dass er ihr das Handy wegnehme, wenn sie noch ein Foto mache.

„Die Pressevertreterin berief sich auf die Pressefreiheit, woraufhin der Beschuldigte ihr nunmehr für den Fall, dass sie noch ein Foto mache, Schläge sowie die Wegnahme des Handys angedroht haben soll“, teilte das LKA am Mittwoch mit. Die bedrohte Medienvertreterin habe „unter dem Eindruck dieser Äußerungen“ darauf verzichtet, weitere Aufnahmen zu machen.

Im Anschluss soll der 36-jährige Plagwitzer noch zu einem Kameramann gegangen sein, der ebenfalls die Demo filmte, und habe diesen umgestoßen. „Der Kameramann kam hierdurch zu Fall und verletzte sich dabei, was der Beschuldigte zumindest billigend in Kauf nahm“, so das LKA.

LKA-Chef: „Freie Berichterstattung ist ein hohes Gut“

LKA-Präsident Petric Kleine betonte am Mittwoch: „Die Wahrung der Möglichkeit einer freien Berichterstattung ist ein hohes Gut, dessen Schutz vor jeglicher politisch motivierten Täterschaft besonderes Augenmerk verdient.“

Die Demonstration am Vorabend der Verhandlungen gegen das Verbot der Webseite von „linksunten.indymedia“ am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt – vor allem aufgrund der kurzzeitigen Ausschreitungen. Als der Protestzug durch die Leipziger Südvorstadt zog, griffen vermummte Teilnehmer plötzlich die Polizei mit Steinen an. Die Anmelder lösten die Demo daraufhin auf auf. Wenig später wurde der Protest erneut aufgenommen und letztlich ohne weitere Vorkommnisse beendet. Die gewalttätige Eskalation und die Drohungen gegen Pressevertreter wurde in der Folge auch von Teilnehmern der Proteste scharf kritisiert.

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage gegen das Verbot von „linksunten.indymedia“ am Folgetag mit der Begründung zurück, die aufgetretenen Kläger seien nicht berechtigt, dies zu verlangen. Nur die einst vom Bundesinnenminister verbotene Vereinigung „linksunten.indymedia“ hätte gegen ihr Verbot können. Allerdings bestritten die Kläger, dass es solch eine Vereinigung je gegeben habe und wollten selbst – um sich nicht zu belasten – auch nicht mit dem Portal in Verbindung gebracht werden.

Von Matthias Puppe