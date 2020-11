Durchsuchungen in Connewitz: Drei Beschlüsse waren rechtswidrig

Leipzig

Der Polizeieinsatz im vergangenen Juni im Leipziger Stadtteil Connewitz wirkte auf Beobachter martialisch. Die auf linksextremistische Kriminalität spezialisierte Soko LinX des Landeskriminalamtes tauchte schwer bewaffnet und mit Sturmhauben maskiert auf und durchsuchte neun Wohnungen. Das Entsetzen und die Kritik im alternativen Stadtteil war damals riesig. Eine Demonstration gegen den Polizeieinsatz am Tag danach eskalierte zeitweilig.

Drei Beschlüsse sind rechtswidrig

Nun stellte sich heraus, dass mindestens drei von einem Richter am Amtsgericht ausgefertigte Durchsuchungsbeschlüsse rechtswidrig waren. Das hat das Landgericht Leipzig bei einer Überprüfung festgestellt, wie Sprecherin Katrin Seidel der LVZ bestätigte.

Die entsprechenden Beschlüsse stammen bereits vom 23. Oktober. Bei den Durchsuchungen ging es um die Aufklärung eines gewalttätigen Angriffs am Wurzener Bahnhof im Februar dieses Jahres. Teilnehmer einer Demonstration der rechtsextremen NPD in Dresden anlässlich des Jahrtestages der Bombardierung der Stadt 1945 waren damals bei ihrer Rückkehr aus der Landeshauptstadt von Unbekannten attackiert worden. Nachdem die fünf Männer im Alter zwischen 16 und 36 Jahren den Regionalexpress verlassen hatten, wurden sie unmittelbar vor einer Unterführung von einer Gruppe schwarz gekleideter und vermummter Personen angegriffen. Vier von ihnen mussten später ambulant behandelt werden.

„Eine erste Bewertung zeigt, dass nur durch den schnellen Einsatz von Unbeteiligten und der sofortigen Alarmierung der Polizei weiterer Schaden verhindert werden konnte“, teilte damals das LKA in einer Erklärung mit. Die Ermittlungsbehörden gingen früh von einem mutmaßlich linksextremistisch motivierten Überfall aus.

Blitzerfoto als Grundlage

Tatverdächtige machten die Ermittler nach Aufnahmen eines Blitzgerätes auf einer Straße von Leipzig nach Wurzen aus. Drei Personen wurden von der Anlage in ihrem Auto fotografiert, wie Seidel bestätigte.

Die Ermittler ordneten sie der linksextremen Szene in Connewitz zu und begannen mit ihren Recherchen. Dabei gerieten auch drei weitere Personen in den Blickpunkt, die sich nun erfolgreich gegen die spätere Hausdurchsuchung wehrten. Zwei von ihnen hatten ein bis zwei Stunden nach dem Überfall versucht, mit den Insassen aus dem Auto zu telefonieren. Dieser Umstand reichte der Soko offenbar aus, um auch ihre Wohnungen ins Visier zu nehmen und letztlich den Durchsuchungsbeschluss zu beantragen und auch zu erhalten.

Anrufversuche reichen nicht aus

Das geht so nicht, meinte dagegen die 13. Kammer am Landgericht bei ihrer Überprüfung. Nur weil jemand versuche, einen Verdächtigen telefonisch zu erreichen, sei er nicht selbst verdächtig. Der Anrufversuch lasse sich zwar nachvollziehen. „Das lässt aber keinen verlässlichen Rückschluss auf den Inhalt des Gesprächs zu“, meinten die Richter und lehnten deshalb einen Tatverdacht ab. Die Beweislage sei damit zu dünn für eine Wohnungsdurchsuchung. „Das Eindringen in den Wohnung gehört zu den härtesten Eingriffen in die Grundrechte eines Bürgers“, unterstrich auch Seidel die Herangehensweise der Kammer.

Im dritten Fall liege der Sprecherin zufolge die Lage anders. Hier drangen die Einsatzkräfte in die vermeintliche Wohnung eines Tatverdächtigen ein. Das Problem: Er wohnte dort nicht mehr, hatte sich aber nicht abgemeldet. Erschwerend kam hinzu, dass sich die neue Mieterin nicht bei Einwohnermeldeamt registriert hatte. Die Kammer entschied: Eine Durchsuchung bei der Frau war rechtswidrig. Seidel erklärte aber auch, dass die Beamten wieder abgerückt seien, als sich die Verwechslung aufgeklärt hatte.

Erklärung von Soligruppe

„Wir vermuten, dass die Soko LinX keine tatsächliche Spur hat und sich zur Konstruktion einer Täter -Gruppe den Erkenntnissen aus vorangegangenen gescheiterten Paragraf 129-Verfahren bedient.“, so eine Sprecherin einer Solidaritätsgruppe B-Team. Im Paragraf 129 des Strafgesetzbuches wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sanktioniert.

