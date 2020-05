Leipzig

Ein unbekannter Fahrer hat sich am Donnerstagmorgen unerlaubt von einer Unfallstelle auf der Naunhofer Straße in Leipzig-Stötteritz entfernt. Wie die Polizei mitteilte, bremste der Autofahrer aus bisher noch nicht geklärter Ursache in Höhe der Gotenstraße stark ab und zwang einen nachfolgenden E-Bike-Fahrer zu einer Notbremsung.

Der 46-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Die Insassen des Fahrzeugs waren nach dem Sturz des Mannes ausgestiegen, verspotteten ihn und setzten dann ihre Fahrt fort. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Der 46-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen. Die Beamten suchen nach Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise zum Autofahrer, dessen Verhalten sowie zum Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 (tagsüber) sonst 25 52 91 0 zu melden.

