Leipzig

Am Donnerstagabend hat ein 41-Jähriger seine ehemalige Mitbewohnerin und deren Freunde mit einer Machete bedroht. Die 21-jährige Frau hatte bis vor kurzem noch mit dem Mann in einer Wohnung in Leipzig-Kleinzschocher gewohnt und wollte laut Polizei gegen 22.40 Uhr persönliche Gegenstände aus der Dachgeschosswohnung abholen. Weit kam die vierköpfige Gruppe jedoch nicht. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Kantatenweg kam der 41-jährige Mann der Gruppe bereits entgegen und forderte sie mit der Machete bewaffnet auf, sofort das Haus zu verlassen.

Als die Polizei bei der Wohnung antraf, verhielt sich der Mann kooperativ und gab an, die Gruppe für Einbrecher gehalten zu haben und keinen von ihnen erkannt zu haben. Die Machete wurde von den Beamten eingezogen. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

Von ebu