Leipzig

Flammen im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses: Am Montag gegen 17 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Waldzieststraße in Leipzig-Paunsdorf Flammen in einem gegenüberliegenden Gebäude und informierte die Feuerwehr. Nach deren Angaben stand das Mobiliar in einer Einzimmerwohnung in Flammen. In der Wohnung befand sich zudem eine schwer verletzte Person, die von den Feuerwehrleuten gerettet und an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Am Montagabend hat es in einer Einzimmerwohnung im sechsten Geschoss eines Wohnhauses in Leipzig-Paunsdorf gebrannt. Eine Person wurde schwer verletzt aus der Wohnung gerettet.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr der Wache Nord-Ost auch die Freiwillige Feuerwehr aus Engelsdorf.

