Leipzig

Bei einem Wohnungsbrand in der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Sonntagmorgen eine Person verletzt worden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in Höhe der Jonasstraße bemerkte gegen 6.30 Uhr Rauch im Treppenhaus und informierte die Feuerwehr. Wie es aus der Leitstelle hieß, rief dieser ein zweites Mal an und präzisierte, dass es in der Nachbarwohnung im Dachgeschoss brenne.

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und dem Einsatzführungsdienst vor Ort. Die Polizei sperrte die Eisenbahnstraße für den Einsatz ab. Die Feuerwehrleute gingen sowohl über eine Drehleiter als auch durch das Treppenhaus gegen den Brandherd vor. Nach zehn Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Ein Bewohner musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Von joka