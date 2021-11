Einbrecher an künftigem Polizeirevier in Leipzig gefasst

Leipzig

So dreist muss man erst mal sein: Auf dem Gelände des künftigen Polizeireviers Leipzig-Nord ist in der Nacht zu Sonntag ein mutmaßlicher Einbrecher gestellt worden. Der Mann wollte offenbar gegen Mitternacht in einen Baucontainer auf der Baustelle in der Essener Straße in Eutritzsch – einsteigen – direkt gegenüber des derzeitigen Reviers. Eine Zeugin alarmierte die Beamten, da sich eine Person auf dem umzäunten Areal aufhielt.

Herbeieilende Polizeikräfte – die einen kurzen Anreiseweg hatten – nahmen Licht in einen der Baucontainer wahr und konnten einen 28-Jährigen festnehmen. An dem Container wurden einbruchstypische Beschädigungen festgestellt. Gegen den Polen werde nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Höhe des entstandenen Schaden ist noch unklar.

Von nöß