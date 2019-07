Leipzig

Am Dienstagnachmittag haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Osten einen mutmaßlichen Einbrecher eingesperrt und ihn anschließend von der Polizei verhaften lassen. Gegen 14.45 Uhr war der 39-Jährige in ein Haus in der Rotfuchsstraße im Stadtteil Heiterblick eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, standen bereits mehrere Mieter vor dem Gebäude als die Beamten eintrafen.

Sie hatten den Unbekannten eingesperrt, indem sie die Hoftür abschlossen. Zwischen zwei Etagen fanden die Polizisten den Mann im Flur. An einer Wohnungstür entdeckten sie frische Hebelspuren. Ein Mieter angelte in der Zwischenzeit die vermeintliche Tatwaffe aus dem Mülleimer vom Hof, die der Einbrecher dort versteckt haben soll. Als sie den Mann durchsuchten, fanden die Polizisten außerdem Betäubungsmittel in seiner Tasche. Anschließend nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Wohnungseinbruchs.

Von lcl