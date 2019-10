Leipzig

Eine Eventlocation in Leipzig-Südost ist am Wochenende Ziel eines Einbruchs geworden. Laut einer Mitteilung der Polizei, hatte eine 22 Jahre alte Mitarbeiterin den Vorfall am Montagabend entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Unbekannten einen dreistelligen Geldbetrag. Außerdem stahlen sie rund 40 hochpreisige E-Zigaretten und Zubehör sowie wohl auch einige Flaschen hochprozentiger Getränke. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Von CN