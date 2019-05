Leipzig

Böse Überraschung in einem fast leer stehenden Mietshaus in Leipzig Zentrum-Südost: Diebe haben sich in der Nacht zu Montag Zugang zum Gebäude verschafft und zahlreiche elektronische Geräte gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter in die Wohnung ein, die als einzige noch bewohnt war und von den verbleibenden Mietern gelegentlich als Tonstudio genutzt wurde.

Die Einbrecher erbeuteten Musik-Equipment im Wert von ungefähr 10.000 Euro. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu weiteren Räumen, um an die Musikinstrumente, Spielkonsolen, Fernseher und andere elektronische Geräte zu gelangen. Anschließend konnten sie mit ihrer Beute entkommen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und eine Vielzahl der elektronischen Geräte zur Fahndung ausgeschrieben.

Von fbu