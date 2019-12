Leipzig

Mehrere Täter sind am Freitagmorgen zwischen 1.15 und 2.10 Uhr in eine Gaststätte im Leipziger Ortsteil Sellerhausen-Stünz eingebrochen und hatten es dabei wohl auf Süßwaren abgesehen. Laut Polizei bemerkte der Besitzer den Einbruch und informierte die Einsatzkräfte.

Am Tatort stellten die Beamten ein Fahrzeug fest, in dem sich vier Personen befanden. Die Insassen wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen. Im Fahrzeuginneren konnten Lollis sowie ein Rucksack sichergestellt werden. In diesem befand sich Einbruchswerkzeug, ein Elektroschocker und eine Geldkarte. Bei der Begehung des Gebäudes erhärtete sich der Verdacht des Einbruchs: Ein Lolli-Ständer fehlte komplett, einzelne Lollis lagen in der Küche und im Außenbereich herum.

Die Insassen im Alter von 19, 24, 26 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen und in ein Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von fbu