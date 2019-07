Leipzig

Am vergangenen Wochenende sind laut Polizei Unbekannte im Leipziger Stadtgebiet in zwei Firmen eingebrochen. Beide Male verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden, um Geld und Technik zu stehlen.

In der Söllichauer Straße im Norden der Stadt entdeckte ein Mitarbeiter der betroffenen Firma den Einbruch am Montagmorgen. Der unbekannte Täter hatte den Vorraum zum Büro in der ersten Etage aufgebrochen und sich anschließend durch ein Fenster in den Raum gezwängt. Nachdem er die Gegenstände durchsucht hatte, brach er einen Safe aus der Wand und öffnete ihn gewaltsam. Er fand eine dreistellige Summe im mittleren Bereich sowie ein Handy und verschwand mit der Beute.

In der Stephanstraße im Leipziger Zentrum kam es übers Wochenende zu einem weiteren Einbruch in eine Firma. Dort hatte der Einbrecher die Eingangstür ausgehebelt und ebenfalls die Räume durchsucht. Letztendlich entkam er mit drei Laptops im Wert einer mittleren vierstelligen Summe. Die Kriminalpolizei hat für beide Fälle die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von lcl