Leipzig

Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag im Leipziger Stadtteil Connewitz Bettwäsche und Gold aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Täter an drei verschiedenen Stellen in das Haus zu gelangen. Am Badfenster waren sie erfolgreich.

Sie durchsuchten die Räume und nahmen ihre Beute mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Von LVZ/jhz/RND/sal